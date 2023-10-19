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Двоє жінок на Херсонщині поранені внаслідок авіаудару РФ – влада

Наслідки обстрілів у місті Берислав, жовтень 2023 року

Унаслідок здійсненого російськими військовими авіаційного удару 19 жовтня зазнали поранень двоє людей, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«По Бериславу ворог випустив 10 авіабомб… У 68-річної місцевої жительки мінно-вибухова травма, вогнепальний відкритий перелом, черепно-мозкова травма та інші ушкодження. Медики продовжують проводити діагностику. З пораненнями кінцівок і мінно-вибуховою травмою до лікарні доставлено жінку 55 років. Також у місті пошкоджено службові автівки. Ще дві КАБ поцілили по селу Веселе. Наслідки цього удару з’ясовуються», – повідомив чиновник.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.

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