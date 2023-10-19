«Противник не полишає спроб оточити місто, але ЗСУ героїчно відбивають атаки» – Залужний відвідав Авдіївку

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав Авдіївку, поблизу якої активізувались російські війська.



«На війні немає простих ділянок фронту. Є тільки ті, де складніше. Зараз – це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто.Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію. Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника», – написав він у фейсбуці.

Залужний повідомив, що з командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність кроків України з урахуванням постійної зміни обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів.



Головнокомандувач ЗСУ також заявив про роботу на Купʼянському напрямку, де противник продовжує наступальні дії – українські військові міцно тримають оборону у надскладних умовах.

У вечірньому зведенні 19 жовтня Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що протягом доби на Авдіївському напрямку війська РФ вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації біля Авдіївки, Новокалинового, Степового, Сєверного, Сили оборони України відбили понад 10 російських атак. Також на Куп’янському напрямку спостерігається певна активізація противника – протягом доби українські воїни відбили на цій ділянці фронту понад 20 російських атак.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою 10 жовтня. Позиції ЗСУ і саме місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. За оцінкою Інституту вивчення війни, таким чином російська армія хоче відтягнути сили ЗСУ на Авдіївський напрямок, щоб зупинити їхнє просування на півдні України.

Британська розвідка 17 жовтня припустила, що наступ російських сил на Авдіївському напрямку, є найзначнішою наступальною операцією для РФ щонайменше з січня 2023 року.