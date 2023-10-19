В Авдіївці «нове загострення», до міста не завозять гуманітарну допомогу – Барабаш

Після так званого «затишшя», в Авдіївці фіксують «нове загострення», армія РФ не полишає спроб захопити місто, зазначив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

«Обстріли тривали всю ніч. Цілодобово ми чуємо з позицій стрілецькі бої. Гатять вони з всього, що є. Умовне «зниження» градусу напруги, яке декілька днів було на нашому напрямку, нажаль, вчора ми спостерігали навпаки загострення, збільшилась кількість обстрілів по території громади, збільшилась кількість авіаракетних ударів, не тільки по нашій та по сусідній, Очеретинській громаді», – розповів він.

Барабаш каже, що «ворог не залишає спроб оточити місто, знайти шпоринки в смузі оборони Збройних сил України».

«Ну і всі свої невдачі вони (російські військові – ред.) компенсують кількістю і масованістю артилерійських і авіаракетних ударів», – додав голова МВА.

Також Барабаш зазначив, що через загострення бойових дій до Авдіївки не завозять гуманітарну допомогу. Водночас, триває евакуація цивільних, у місті залишається близько 1600 людей.

«Потроху триває евакуація: вчора (18 жовтня – ред.) ми вивезли 4 людини, а позавчора 9. Сподіваюсь, що такі обставини (загострення бойових дій – ред.) все таки людей трохи будуть змушувати, мабуть, схвалювати рішення щодо евакуації», – розповів він.

Барабаш не наголошує, що «жити в місті наразі дійсно дуже складно».

«Ми навіть припинили завезення гуманітарної допомоги саме на період загострення, хоча вона є в місті, є продукти харчування, є медицина в достатній кількості, резерви є», – констатував голова МВА.

До 2020 року населення Авдіївки складало близько 32 тисяч людей.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою 10 жовтня. Позиції ЗСУ і саме місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. За оцінкою Інституту вивчення війни, таким чином російська армія хоче відтягнути сили ЗСУ на Авдіївський напрямок, щоб зупинити їхнє просування на півдні України.

Британська розвідка 17 жовтня припустила, що наступ російських сил на Авдіївському напрямку, є найзначнішою наступальною операцією для РФ щонайменше з січня 2023 року.