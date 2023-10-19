У Генштабі ЗСУ назвали ще один «гарячий» напрямок фронту

Російські військові активізували штурми не лише в районі Авдіївки та Куп’янська, але й поблизу Мар’їнки, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов під час телемарафону.

За його словами, ЗСУ продовжують штурми південніше від Бахмута та «закріплюються на досягнутих рубежах». Але російські військові намагалися повернути позиції біля Кліщіївки на Донеччині.

«На Мелітопольському напрямку наші захисники мають частковий успіх. Зокрема, у районі на південний захід від Вербового. Також на цьому напрямку ЗСУ стримують ворога східніше Малої Токмачки», – зазначив речник Генштабу ЗСУ.

За словами Ковальова, армія РФ за підтримки авіації все ще намагається оточити Авдіївку, за добу ЗСУ відбили три атаки. Крім того, сили РФ активізувалися й на Мар’їнському напрямку, «де українські захисники відбили 17 атак».

«На Куп’янському напрямку також тривають запеклі бої. За добу наші воїни відбили 15 ворожих атак, а на Лиманському напрямку – 5 атак», – підсумував він.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою 10 жовтня. Позиції ЗСУ і саме місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. За оцінкою Інституту вивчення війни, таким чином російська армія хоче відтягнути сили ЗСУ на Авдіївський напрямок, щоб зупинити їхнє просування на півдні України.

Британська розвідка 17 жовтня припустила, що наступ російських сил на Авдіївському напрямку, є найзначнішою наступальною операцією для РФ щонайменше з січня 2023 року.