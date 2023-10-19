Британська розвідка оцінила можливості РФ щодо захисту Керченського моста

Керченський (Кримський) міст є «великою та вразливою структурою», тому для його захисту від українських спецпризначенців «потрібно дуже багато сил і коштів», йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Як зазначається у зведенні, 14 жовтня віцепрем’єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що «пошкодження, завдані Україною в липні 2023 року ударом по Керченському мосту, були усунені достроково».

Але розвідники кажуть, що попри заяви про те, що міст нібито «повністю працездатний», «його використання, як і раніше, обмежене через процедури, запроваджені після першого українського удару в жовтні 2022 року». Вантажівки та паливо, як і раніше, перевозяться на паромі, йдеться в повідомленні Міноборони.

За даними британської розвідки, «Керченський міст залишиться життєво важливою ланкою у підтримці російської окупації Криму та сил Москви на півдні України». Однак тепер міст є «значним тягарем безпеки, що вимагає багатокомпонентного захисту, включаючи використання систем протиповітряної оборони та екіпажів, які в іншому випадку були б розгорнуті в іншому місці».

«Можливості російських сил захистити цю «велику і вразливу» структуру, як і раніше, будуть наражатися на загрозу «через винахідливість українських військових та служб безпеки», – зазначають у Міноборони Британії.

14 вересня віцепрем’єр-міністр Росії Марат Хуснуллін заявив про відновлення руху ділянкою Керченського мосту, зруйнованою після вибухів 17 липня. За словами російського чиновника, попереду заміна другої прогонової будови. Відкрити рух повністю російська влада розраховує до 1 листопада.

У середині серпня в інтернеті з’явилися супутникові знімки ремонту, який тривав на Керченському мосту.

Вранці 17 липня російський голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що рух на Керченському (Кримському) мосту зупинено. За його словами, сталася «надзвичайна подія» в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю РФ.

У Мінтрансі РФ повідомляли про пошкодження дорожнього полотна на прольотах мосту.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя зачинений.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».