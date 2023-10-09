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Окупаційна влада Криму оголосила про «ремонт» Керченського мосту 10 жовтня

Наслідки руйнування Керченського мосту після удару 17 липня 2023 року

Упродовж семи годин 10 жовтня Керченський міст буде перекритий для проведення ремонту, повідомляє телеграм-канал з офіційною інформацією щодо ситуації на підʼїздах до мосту.

Обмеження будуть запроваджені з 10:00 до 17:00.

Міст уже перекривали двічі приблизно на девʼять годин у ніч на 29 вересня та на 3 жовтня для ремонту правої сторони його автодорожньої частини, зазначає «Інтерфакс».

З початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну на Керченському мосту сталося два вибухи – 8 жовтня 2022 року та 17 липня 2023 року. Внаслідок другого вибуху загинула сімейна пара, яка перебувала в одному з автомобілів, а їхня 14-річна донька отримала травми.

Після останньої атаки на мосту тривають ремонтні роботи, обмежений рух. Повністю відкрити рух мостом планується до 1 листопада.

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