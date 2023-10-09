Окупаційна влада Криму оголосила про «ремонт» Керченського мосту 10 жовтня

Упродовж семи годин 10 жовтня Керченський міст буде перекритий для проведення ремонту, повідомляє телеграм-канал з офіційною інформацією щодо ситуації на підʼїздах до мосту.

Обмеження будуть запроваджені з 10:00 до 17:00.

Міст уже перекривали двічі приблизно на девʼять годин у ніч на 29 вересня та на 3 жовтня для ремонту правої сторони його автодорожньої частини, зазначає «Інтерфакс».

З початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну на Керченському мосту сталося два вибухи – 8 жовтня 2022 року та 17 липня 2023 року. Внаслідок другого вибуху загинула сімейна пара, яка перебувала в одному з автомобілів, а їхня 14-річна донька отримала травми.

Після останньої атаки на мосту тривають ремонтні роботи, обмежений рух. Повністю відкрити рух мостом планується до 1 листопада.