Патрульний корабель «Павел Державин» отримав друге пошкодження – ВМСУ

Патрульний корабель Чорноморського флоту Росії «Павел Державин» отримав 13 жовтня друге пошкодження і відійшов на кілька кілометрів, заявив речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук у коментарі «Укрінформу».

«Патрульний корабель «Павел Державин» отримав друге пошкодження і залишив місце інциденту. Відійшов на кілька кілометрів. Чекаємо на подальші дії», – заявив Плетенчук.

Він не розкрив деталі інциденту й закликав ЗМІ утриматися від поширення неофіційної та неперевіреної додаткової інформації.

13 жовтня низка ЗМІ повідомили, що Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами ЗСУ атакували російський носій крилатих ракет «Буян» і корабель «Павел Державин».

Стверджується, що плавзасоби були уражені морськими дронами з експериментальним озброєнням. Російські провоєнні пабліки також повідомляють про пошкодження патрульного корабля «Павел Державин».

Раніше кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що у Севастополі пролунав сильний вибух, який відчули навіть у віддалених частинах міста. Крім того, у місцевих церквах поширюють інформацію про нестачу крові для поранених російських військових, закликають записуватись та здавати кров.

Підконтрольний Росії голова міста Михайло Развожаєв заявив, що вибухи пов’язані із навчаннями військових РФ. При цьому телеграм-канал «Кримський вітер» стверджує, що в морі вибухнув корабель проєкту «Буян-М».

12 жовтня вранці в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що корабель Чорноморського флоту РФ «Павел Державин» напередодні отримав пошкодження в Чорному морі поблизу окупованого Севастополя.

У російському Міноборони ці дані не коментували.