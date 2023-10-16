Радіо Свобода Weekly: ПАРЄ одноголосно проголосувала за визнання Путіна нелегітимним

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

ПАРЄ закликала «визнати Путіна нелегітимним»

Парламентська асамблея Ради Європи 13 жовтня одноголосно ухвалила резолюцію із закликом до держав-членів організації «визнати Володимира Путіна нелегітимним після закінчення його нинішнього президентського терміну та припинити всі контакти з ним, за винятком гуманітарних та з метою досягнення миру».

У резолюції ПАРЄ йдеться, що безконтрольна президентська влада Володимира Путіна, який керує країною як президент чи прем'єр-міністр з 2000 року, фактично перетворила Росію на диктатуру.

Асамблея вказує на російську агресію проти України як на свідчення того, що диктатури «становлять загрозу міжнародному миру та безпеці, а також територіальній цілісності та політичній незалежності їхніх сусідів». Про це тут

ПАРЄ ухвалила резолюцію про «підтримку перемоги України» і визнання Голодомору актом геноциду

12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію на підтримку України і її перемоги у війні з Росією, яка містить і рекомендацію про визнання Голодомору актом геноциду.

«ПАРЄ засудила агресивну війну Росії проти України, наголосивши на важливості дотримання стандартів Ради Європи та закликавши до «єдиного фронту, щоб зупинити агресію та досягти миру, який є всеосяжним, справедливим і тривалим», – заявили в пресслужбі ПАРЄ.

Там додали, що резолюція наголошує, що досягнення миру означає «підтримати перемогу України у військовій, фінансовій, політичній і дипломатичній сферах на двосторонньому та багатосторонньому рівнях» і визнати «характер, розмір і тяжкість злочинів», вчинених Росією. Більше інформації тут

Зеленський провів паралелі між Росією і «Хамасом»

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені 9 жовтня закликав до обʼєднання та боротьби з тероризмом, порівнявши угруповання «Хамас» із Росією.

«Ізраїльські журналісти, які були тут, в Україні, в Бучі, зараз кажуть, що бачили таке ж зло там, де прийшла Росія. Таке ж зло. І різниця лише в тому, що є терористична організація, яка напала на Ізраїль, а тут є терористична держава, яка напала на Україну», – заявив Зеленський.

Президент також повʼязав Іран із вторгненням в Україну та нападом на Ізраїль. Він закликав світ обʼєднатися та «зупинити зло». Про це тут

Анатомія Керченського мосту. Де слабкі місця в охороні мегапроєкту Путіна?

Керченський міст чи, як його називають прокремлівські ЗМІ, «Кримський міст» – найграндіозніше будівництво за весь час правління очільника РФ Володимира Путіна.

Він став не лише символом окупації Криму Росією, а й однією з найголовніших ланок у ланцюжку постачання російського угруповання військ на півдні України. Текстова публікація про це тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Схеми» отримали доступ до телефонів російських військових, на відео – мародерство на Київщині та злочини на Харківщині

Журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) отримали доступ до мобільних телефонів бійців російської так званої приватної армії «Редут». На відео, записаних самими військовими під час спроби штурму Київської області у лютому-березні 2022 року, вони показують, як маскують свою військову техніку просто у дворах місцевих жителів, як хазяйнують у чужих будинках і привласнюють автівки та інше майно. А на відео за серпень-вересень минулого року «редутівці» зафіксували, як вивозять на допити та катування жителів Харківщини.

«Редут», як з’ясували «Схеми» у спільному з проєктом «Система» розслідуванні, по факту є секретною системою вербування тисяч росіян на війну проти України. Журналісти оприлюднили докази того, що це збройне формування контролюється та фінансується Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ (ГРУ). Текстова публікація тут

«Ми його шукали пів дня. Знайшли і збили» – українські зенітники про полювання на російські дрони

Від початку повномасштабної війни армія РФ в рази збільшила кількість своїх дронів на передовій. За словами українських бійців, країна-агресор найчастіше використовує розвідувальні БПЛА трьох типів. Добре відомі «Орлани-10», а також відносно нові у плані застосування на війні ZALA та SuperCam.

Про війну за небо журналістам проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» розповіли українські зенітники. Текстова публікація тут

Тренер збірної України з футболу: «90% – це українська мова у роздягальні»

Тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров прокоментував в інтерв’ю Радіо Свобода свій перехід на українську мову.

Ребров, який родом із Горлівки, раніше публічно спілкувався російською. За його словами, він і раніше переходив на українську мову, якщо хтось звертався до нього українською.

«У роздягальні? Так, ми спілкуємося. Деякі підказки ми робимо українською. Іноді якісь специфічні… 90% – це українська мова у роздягальні та на усіх зборах», – додав тренер. Більше про це тут

Пітер Померанцев про санкції проти Росії, настрої на Заході та українську мову

«Якщо Захід не буде серйозно ставитися до підриву російської військової технології, тоді Росію буде дуже складно перемогти», – вважає дослідник Пітер Померанцев. А роботу російських пропагандистів необхідно дослідити і притягнути виконавців до юридичної відповідальності, зазначає він.

Також, за його словами, дуже важливо, щоб в контексті української історії, російської імперії, говорити українською мовою.

Із Померанцевим Радіо Свобода зустрілося у Львові під час Lviv BookForum. Він – британський журналіст, письменник, спеціаліст із медіа та пропаганди в сучасній Росії, старший науковий співробітник Університету Джонса Гопкінса. Текстова публікація тут

Попереду складний опалювальний сезон – Кудрицький про перспективу блекаутів, обшуки в «Укренерго» і сонячні станції брата Шурми

До зими Україна готує три рівні захисту енергетичних об’єктів: від уламків та вибухових хвиль, дронів-камікадзе і ракет.

Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв’ю для Радіо Свобода запевнив, що у всіх регіонах цей захист буде «досить рівномірний» і що завершити роботи із встановлення захисних конструкцій «мають встигнути до холодів. Текст розмови тут

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Більше про те, як це відбувалося, Радіо Свобода поговорило з істориком-медієвістом Олександром Головком. Читайте і дивіться за лінком

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