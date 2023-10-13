ПАРЄ закликала «визнати Путіна нелегітимним»

Парламентська асамблея Ради Європи 13 жовтня одноголосно ухвалила резолюцію із закликом до держав-членів організації «визнати Володимира Путіна нелегітимним після закінчення його нинішнього президентського терміну та припинити всі контакти з ним, за винятком гуманітарних та з метою досягнення миру».

За документ проголосували 43 депутати ПАРЄ, жодний учасник голосування не проголосував проти і не утримався.

У резолюції йдеться, що безконтрольна президентська влада Володимира Путіна, який керує країною як президент чи прем'єр-міністр з 2000 року, фактично перетворила Російську Федерацію на диктатуру.

Асамблея вказує на російську агресію проти України як на свідчення того, що диктатури «становлять загрозу міжнародному миру та безпеці, а також територіальній цілісності та політичній незалежності їхніх сусідів». Таким чином, заявляють парламентарі, відновлення демократії в Росії відповідає інтересам не лише російського народу, а й Європи та всього світу.

Також ПАРЄ підтвердила свою підтримку створенню спеціального міжнародного кримінального трибуналу, щоб притягнути до відповідальності російське керівництво, включно з Володимиром Путіним, за дії, починаючи від незаконної спроби анексії Криму та війни на Донбасі до катастрофи рейсу MH17.