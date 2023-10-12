ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо «підтримки перемоги України» і визнання Голодомору актом геноциду

Парламентська асамблея Ради Європи 12 жовтня ухвалила резолюцію на підтримку України і її перемоги у війні з Росією, яка, зокрема, містить рекомендацію про визнання Голодомору актом геноциду.

«Сьогодні ПАРЄ засудила агресивну війну Росії проти України, наголосивши на важливості дотримання стандартів Ради Європи та закликавши до «єдиного фронту, щоб зупинити агресію та досягти миру, який є всеосяжним, справедливим і тривалим, забезпечуючи верховенство права над пануванням сили», – заявили в пресслужбі ПАРЄ.

Там додали, що резолюція, ухвалена сьогодні Асамблеєю, підкреслює, що досягнення миру означає «підтримати перемогу України у військовій, фінансовій, політичній і дипломатичній сферах на двосторонньому та багатосторонньому рівнях» і визнати «характер, розмір і тяжкість злочинів, вчинених Російською Федерацією».

«Тому у своїй резолюції ПАРЄ визначила кілька пріоритетів і, зокрема, рекомендує:

визнати Великий голод (Голодомор) актом геноциду й ухвалити постанови про вшанування пам’яті жертв;

країнам, представленим на Конференції учасників Реєстру збитків від агресії РФ, «просуватися до того», щоб якнайшвидше запрацював згаданий реєстр;

сприяти створенню міжнародного механізму компенсації жертвам і підтримувати створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії;

підтримку міжнародних органів, таких як Міжнародний кримінальний суд і Спільна слідча група, для розслідування і судового переслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених в Україні, або тих, про які були віддані накази з початку агресії в 2014 році;

максимально широку підтримку «Формули миру» президента Зеленського та сприяння Україні в «боротьбі за захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності».

Крім того, ПАРЄ вирішила підтримувати діалог і співпрацю з демократичними опозиційними силами в Росії та Білорусі, «які поважають цінності Ради Європи,... підтримують перемогу України, поважають територіальну цілісність держав-членів Ради Європи та публічно засудити російську агресію».

Президент України Володимир Зеленський і голова МЗС Дмитро Кулеба подякували ПАРЄ за ухвалення резолюції.

«Я вдячний ПАРЄ за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче», – заявив Зеленський.

Кулеба зауважив: «Важливо, що ПАРЄ також закликала всі парламенти держав-членів Ради Європи та інші парламенти наслідувати цей приклад. Це правильно з моральної, історичної і політичної точок зору».

Після початку повномасштабного вторгнення РФ розгляд питання про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу активізувався в низці країн, і парламенти по всьому світу почали визнавати Голодомор геноцидом українського народу.

Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.