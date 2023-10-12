Іспанія підтвердила надання Україні шість установок Hawk і анонсувала нову допомогу

Іспанія підтвердила надання Україні шість пускових установок Hawk і анонсувала поставку артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Іспанії.



«Шість нових зенітно-ракетних установок (HAWK) будуть інтегровані в батарею США», – сказала очільниця відомства Маргарита Роблес на сесії, присвяченій оголошенню керівниками оборонних відомств останніх внесків і майбутніх прогнозів, у рамках зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

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За її словами, у відповідь на окремий запит із США «з наступного місяця в Іспанії буде проведено навчання для українських операторів і супровідного персоналу HAWK».



Роблес також повідомила про майбутню поставку партій артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм у відповідь на термінову вимогу, висловлену під час останнього засідання Контактної групи, і також анонсувала надання великокаліберних кулеметів для посилення української протиповітряної спроможності, враховуючи, що «Росія продовжує озброюватися безпілотниками, які вона отримує за допомогою інших країн».

Очільниця Міноборони Іспанії підтвердила продовження тренувань у Толедо та інших місцях, де можна «досягти до 4000» людей.



Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на повідомлення Мадрида.



«ЗРК Hawk, боєприпаси 155 та 105 калібрів для наших воїнів. Дякуємо союзникам з Іспанії. Готуємося до зими», – написав він у телеграмі.

Президент Володимир Зеленський 5 жовтня взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді. За підсумками переговорів стало відомо, що Іспанія надасть Україна 6 пускових установок Hawk.