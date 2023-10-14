Тренер збірної України з футболу: «90% – це українська мова у роздягальні»

Тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров прокоментував в інтерв’ю Радіо Свобода свій перехід на українську мову.

Ребров, який родом із Горлівки, раніше публічно спілкувався російською.

«Я думаю, що для кожного достатньо складно переходити. Але я й раніше розмовляв українською. Але поруч зі мною всі розмовляли російською, тому якось... Я розумів абсолютно українську», – сказав він.

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За словами Реброва, він і раніше переходив на українську мову, якщо хтось звертався до нього українською.

«У роздягальні? Так, ми спілкуємося. Деякі підказки ми робимо українською. Іноді якісь специфічні… 90% – це українська мова у роздягальні та на усіх зборах», – додав тренер.

Сергій Ребров став головним тренером збірної України з футболу 7 червня 2023 року.