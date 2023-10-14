Ребров про рішення УЄФА щодо юніорів із Росії: «незрозуміле і для нас, і для Європи»

Тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров прокоментував попереднє рішення УЄФА щодо допуску футболістів із Росії до 17 років до міжнародних змагань.

В інтерв’ю Радіо Свобода він вказав на перші дні повномасштабної війни, коли російські спортсмени ще брали участь у великих змаганнях.

«І я пам’ятаю деякі змагання, де вони потрапляли в об’єктиви камер, потрапляли іноді на п’єдестал, то деякі з них виходили зі свастикою «Z», – сказав він.

Ребров припустив, що подібне може повторитися знову, незалежно від віку.

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«Йде війна. І я вважаю, що це рішення дуже незрозуміле і для нас, і для всієї Європи. Але це рішення УЄФА. Ми будемо його опротестовувати. Вже є багато країн, які вже відмовилися і будуть відмовлятися інші. Тому що так не можна робити. Якщо ми покажемо, скільки дітей постраждало від рашистської агресії, а вони зараз кажуть про дітей, то це вражаюча цифра», – заявив тренер.

Днями інформаційне агентство AP та журналіст телеканалу Sky News Роб Гарріс повідомили, що Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасував своє ж рішення допустити до міжнародних турнірів збірну Росії до 17 років. Водночас УЄФА не повідомляв про це рішення публічно.

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26 вересня 2023 року виконком УЄФА ухвалив, що російські юнацькі збірні будуть допущені до міжнародних змагань упродовж нинішнього сезону. Після цього федерації футболу України, Англії, Польщі, Латвії, Литви, Румунії, Норвегії та інші оголосили, що відмовляються грати з юнацькими збірними Росії.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила на початку жовтня, що допустить російські збірні віком до 17 років на чемпіонати світу, якщо вони пройдуть відбірні турніри.