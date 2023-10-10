УЄФА передумала допускати юнацькі збірні Росії до міжнародних змагань

Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасував своє ж рішення допустити до міжнародних турнірів збірну Росії до 17 років, повідомили AP та журналіст телеканалу Sky News Роб Гарріс.

За його словами, в УЄФА заявили, що «не вдалося знайти технічного рішення, яке б дозволило російським командам грати».

УЄФА та ФІФА відсторонили російські клуби та збірні від міжнародних турнірів після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну у 2022 році.

26 вересня 2023 року виконком УЄФА ухвалив, що російські юнацькі збірні будуть допущені до міжнародних змагань упродовж нинішнього сезону. Після цього федерації футболу України, Англії, Польщі, Латвії, Литви, Румунії, Норвегії та інші оголосили, що відмовляються грати з юнацькими збірними Росії.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила на початку жовтня, що допустить російські збірні віком до 17 років на чемпіонати світу, якщо вони пройдуть відбірні турніри.