Румунія приєдналася до футбольного бойкоту РФ

Федерація футболу Румунії (FRF) оголосила про відмову грати проти юнацьких російських команд на міжнародних змаганнях. Як ідеться у заяві, FRF вважає, що «має бути солідарною з духом санкцій, підтверджених європейськими та національними інститутами».

Раніше про відмову грати проти росіян оголосили федерації футболу Англії, України, Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Данії та Норвегії.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) 27 вересня оголосив, що юнацькі команди з Росії віком до 18 років будуть допущені до європейських змагань. Усі матчі російських команд мають проводитися не на території Росії, без прапора країни, гімну та національної форми. У заяві УЄФА наголошується, що «діти не мають нести покарання за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих».

В УЄФА окремо наголосили, що дорослі російські команди не будуть допущені до змагань, поки в Україні триває повномасштабна війна.