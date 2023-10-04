Чемпіонат світу з футболу 2030 року пройде на трьох континентах після того, як Марокко, Португалія та Іспанія виграли заявку на проведення турніру з 48 команд. Уругвай, Аргентина та Парагвай вибороли проведення перших трьох матчів. Таке рішення ухвалили у середу на віртуальному засіданніРади ФІФА.

«У 2030 році Чемпіонат світу з футболу об’єднає три континенти та шість країн, запрошуючи весь світ приєднатися до святкування прекрасної гри, сторіччя (чемпіонату – ред.) та самого Чемпіонату світу з футболу», – йдеться в повідомленні.

Ця новина з’явилася після кількох місяців спекуляцій щодо ймовірного місця проведення турніру та політичної боротьби між континентальними конфедераціями за право проведення турніру.



ФІФА прагне чергувати проведення чемпіонатів світу між конфедераціями, і хоча спільна заявка європейських і африканських конфедерацій УЄФА/КАФ була фаворитом 2030 року, південноамериканська конфедерація, не приймала чемпіонат світу з 2014 року та прагнула відзначити сторіччя першого чемпіонату світу з футболу, який відбувся в 1930 році в Уругваї саме на своїй території.