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Тренер збірної України з футболу запевнив, що спорт не може існувати без політики

Головний тренер збірної України Сергій Ребров запевнив, що спорт не може існувати без політики

Головний тренер збірної України Сергій Ребров запевнив, що спорт не може існувати без політики.

«Я вважаю, що спорт – це і є політика. У світі та в Європі багато людей знають та поважають людей, які заслужили повагу у спорті. Тому ці імена на слуху. І я не знаю, хто більш популярний – політики чи спортсмени, які зробили щось для своєї країни. Я ніколи не казав, що спорт поза політикою», – зазначив тренер в інтерв'ю Радіо Свобода.

Також Ребров впевнений, що «коли триває війна, немає спорту поза політикою, усі повинні згуртуватися та протистояти агресору».

Також він висловився щодо колишнього капітана збірної України з футболу Анатолія Тимощука, який переїхав до Росії та зараз грає у клубі «Зеніт».

«Зараз війна. Тому вже потрібно кожному вирішити, де вони: вони з Україною чи вони там, з рашистами? Ти не можеш бути посередині, я – нейтральний, я поза політикою. Зараз такого немає. Тимощук обрав ту сторону. І у мене немає ніякого бажання про це розмовляти. Скільки постраждало людей, дітей, і скільки людей виїхало з України через рашистів. Зараз нема, як я казав, середини. Ти повинен вирішити, де ти. Він вирішив, що він там», – зазначив Сергій Ребров.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого російським, а також білоруським спортсменам заборонили участь у низці міжнародних змагань. У липні міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що проти Росії та Білорусі у світі вже ввели 134 спортивні санкції.

«Із кожним тренуванням нашим героям стає все легше»: як українські військові з ампутаціями навчаються грати у футбол (відео)
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«Із кожним тренуванням нашим героям стає все легше»: як українські військові з ампутаціями навчаються грати у футбол (відео)

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