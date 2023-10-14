Тренер збірної України з футболу запевнив, що спорт не може існувати без політики

Головний тренер збірної України Сергій Ребров запевнив, що спорт не може існувати без політики.

«Я вважаю, що спорт – це і є політика. У світі та в Європі багато людей знають та поважають людей, які заслужили повагу у спорті. Тому ці імена на слуху. І я не знаю, хто більш популярний – політики чи спортсмени, які зробили щось для своєї країни. Я ніколи не казав, що спорт поза політикою», – зазначив тренер в інтерв'ю Радіо Свобода.

Також Ребров впевнений, що «коли триває війна, немає спорту поза політикою, усі повинні згуртуватися та протистояти агресору».

Також він висловився щодо колишнього капітана збірної України з футболу Анатолія Тимощука, який переїхав до Росії та зараз грає у клубі «Зеніт».

«Зараз війна. Тому вже потрібно кожному вирішити, де вони: вони з Україною чи вони там, з рашистами? Ти не можеш бути посередині, я – нейтральний, я поза політикою. Зараз такого немає. Тимощук обрав ту сторону. І у мене немає ніякого бажання про це розмовляти. Скільки постраждало людей, дітей, і скільки людей виїхало з України через рашистів. Зараз нема, як я казав, середини. Ти повинен вирішити, де ти. Він вирішив, що він там», – зазначив Сергій Ребров.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого російським, а також білоруським спортсменам заборонили участь у низці міжнародних змагань. У липні міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що проти Росії та Білорусі у світі вже ввели 134 спортивні санкції.