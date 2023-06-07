Ребров офіційно став головним тренером збірної України з футболу – УАФ

Українська асоціація футболу офіційно повідомила, що новим головним тренером збірної України став Сергій Ребров.

«Офіційно. Сергій Ребров – головний тренер збірної України», – йдеться в повідомленні УАФ у фейсбуці.

До тренерського штабу Сергія Реброва в збірній України увійшли Вісенте Гомес (відповідатиме за фізичну й тактичну підготовку гравців збірної), Альберто Босх (відповідатиме за збір інформації щодо гравців збірної та її суперників, аналіз матчів збірної та матчів інших команд), Унаї Мельгоса (відповідатиме за збір інформації щодо потенційних гравців збірної, аналіз матчів молодіжної та юнацьких збірних), Гліб Платов (тренер-аналітик) та Рустам Худжамов (тренер воротарів), додають у УАФ.



Контракти з головним тренером і його штабом укладено до 30 липня 2026 року.

Влітку 2021 року після відставки з посади головного тренера збірної України Андрія Шевченка серед ймовірних майбутніх наставників футбольної команди «синьо-жовтих» називали Сергія Реброва. Проте тоді він заявив «був би радий» очолити національну футбольну команду, але має контракт з клубом «Аль-Айн» із Об’єднаних Арабських Еміратів.