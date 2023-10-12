СБУ повідомила про нову підозру Азарову

Служба безпеки України повідомила про нову підозру колишньому прем’єр-міністрові Миколі Азарову і заявила, що викрила чиновницю однієї з районних адміністрацій Києва, яка писала йому тексти для виступів на російському телебаченні.

«Переховуючись від правосуддя за межами України, він (Азаров – ред.) активно співпрацює з російськими спецслужбами та виконує їхні вказівки щодо проведення підривної діяльності проти нашої держави. Для цього поширює наративи Кремля у своїх коментарях ворожим пропагандистам, у тому числі в ефірах ток-шоу Соловйова та Скабєєвої. Там він регулярно виправдовує збройну агресію РФ, тимчасову окупацію частини України і поширює фейки про військово-політичне керівництво нашої держави», – йдеться в повідомленні.

При цьому, як наголошують в СБУ, тексти публічних виступів Азарова готувала його помічниця – чинна державна службовиця однієї з районних адміністрацій Києва.

«Фігурантка робила це навіть після повномасштабного вторгнення РФ у нашу державу. Також вона дистанційно домовлялася з представниками російських та білоруських інформресурсів про час і тематику його участі в прямих ефірах або записі коментарів. Чиновниця здійснювала комунікацію з Азаровим та ворожими пропагандистами не тільки з власної домівки, але й з робочого кабінету в будівлі держустанови. Крім того, посадовиця адмініструвала Телеграм- та Ютуб-канали колишнього прем’єра, а також його особисті сторінки у соцмережах», – кажуть в СБУ.

У Службі безпеки кажуть, що згадана чиновниця перед відправленням Азарову «тез» для його виступів і публікацією дописів у його інтернет-ресурсах дистанційно погоджувала всі матеріали зі ще однією помічницею експрем’єра у Москві. «Нею виявилась колишня колега фігурантки, яка після повномасштабного вторгнення РФ виїхала до країни-агресора», – йдеться в повідомленні.

В СБУ заявили, що слідчі повідомили Азарову про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Раніше його підозрювали за статтею про державну зраду.

Двом його помічницям підозра оголошена за статтями:

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Щодо київської чиновниці – «вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою».

Наприкінці минулого року Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило спеціальне досудове розслідування щодо експрезидента Віктора Януковича і колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова за підозрою в державній зраді.

Розслідування стосувалося передусім так званих «Харківських угод», які дозволили Росії збільшити військову присутність у Криму.

Справу передали до суду у вересні цього року.