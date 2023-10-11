«Схеми» отримали доступ до телефонів російських військових, на відео – мародерство на Київщині та злочини на Харківщині

Журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) отримали доступ до мобільних телефонів бійців російської так званої приватної армії «Редут». На відео, записаних самими військовими під час спроби штурму Київської області у лютому-березні 2022-го року, вони показують, як маскують свою військову техніку просто у дворах місцевих жителів, як хазяйнують у чужих будинках і привласнюють автівки та інше майно. А на відео за серпень-вересень минулого року «редутівці» зафіксували, як вивозять на допити та катування жителів Харківщини.

«Редут», як з’ясували «Схеми» у спільному з проєктом «Система» розслідуванні, по факту є секретною системою вербування тисяч росіян на війну проти України. Журналісти оприлюднили докази того, що це збройне формування контролюється та фінансується Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ (ГРУ).

На одному відео російські військові вихваляються привласненим мотоциклом: «Дядьку, покатайся на мотоциклі», «Ось він – трофей!».

На іншому – обговорюють автомобіль, який належить місцевим жителям і який вони забрали собі: «А ось це наш «мерс», «А знаєте, хто на ньому їздить? Я!», «А знаєте, хто його знайшов? Я!».

Крім населених пунктів, які російські військові власноруч прописували у внутрішній документації, доступ до яких також отримали журналісти, аналіз десятків телефонних трафіків бійців «Редуту» допоміг довести їхню причетність до окупації навесні 2022 року таких селищ на Київщині, як Бабинці, Клавдієво-Тарасове та Бородянка. А відео з телефонів окупантів-блогерів вивели «Схеми» на точні локації – будинків місцевих жителів, в яких перебували «редутівці», йдеться у розслідуванні.

В одних приватних оселях вони вихвалялися мародерством, розпивали вкрадений алкоголь, виголошуючи «за перемогу!», в інших – ховалися від обстрілів та маскували свою техніку.

Жителька села Загальці Бородянського району розповіла журналістам, як російські військові забрали з дому її майно: «Все винесли. І плиту, і бойлер прострелений, двері – вони були вибиті взагалі».

Жителька села Качали розповіла журналістам, що «редутівці» мотивували свої дії тим, що шукали «нацистів» і «біолабораторії».

«Голуби в нас були, купили пару голубів якраз перед цим дитині. Випускаю голубів, вони прибігли, і кажуть — «с какой целью» ви тримаєте голубів. Розумієте?» – згадала жителька Юлія.

Тяжіння російських військових до блогерства допомогло журналістам не тільки відновити хронологію їхнього руху Україною, але й встановити, хто саме брав участь у бойових діях, ідентифікувати особовий склад та командирів, які віддавали накази.

Також у телефоні одного з найманців «Редуту» журналісти знайшли відео, як вони за наказом «куратора від ГРУ» з позивним «Амур» відвозили на допит та у подальшому катування жителів смт Борова Ізюмського району Харківської області.

Пізніше четверо комбатантів – це Руслан Колєсніков («Булат»), Михайло Іванов («Покров»), Валентин Бич («Рашид») та Максим Вольвак («Ескадра») – потрапили в український полон, а згодом їх засудили за катування трьох цивільних у Боровій.

На суді вони визнали провину, але в інтерв’ю «Схемам» стверджували, що «лише виконували накази». Натомість з відео з телефону «редутівця» зрозуміло, з яким настроєм вони «виконували накази». «Їдемо брати повторно укропів, атовців, бл**ь. Зранку взяли, на сході сонця, бл**ь, одну групу, зараз їдемо брати другу. Ось і все. Настрій ї**чий», – говорять вони та сміються.

А поїздки за майбутніми жертвами катувань називають «бл*-бл*-каром», оскільки возять «пасажирів».

Проєкти Радіо Свобода «Схеми» та «Система» встановили, що російська так звана приватна військова компанія «Редут», бійці якої брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну і безпосередньо у бойових діях на Київщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині – є збройним формуванням, яке контролюється та фінансується Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ (ГРУ). Журналісти провели найбільш масштабне дослідження діяльності підрозділів системи «ПВК «Редут», який в Росії позиціонують як «добровольче» формування, але по факту є прихованою системою рекрутингу найманців для російської розвідки.

Російське Міністерство оборони, представники ГРУ і прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не відповіли на запитання журналістів. Заступник голови ГРУ Володимир Алєксєєв поставив емодзі з серцем на питання журналістів у Telegram, а голова «Союзу Добровольців Донбасу», який увійшов в «Редут», у відповідь почав записувати журналістам голосове повідомлення, але на цьому зупинився.