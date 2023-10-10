Журналісти ідентифікували сотню бійців і командирів «ПВК «Редут», які брали участь у вторгненні в Україну

Проєкти Радіо Свобода «Схеми» і «Система» ідентифікували близько сотні бійців і командирів так званої «Приватної військової компанії «Редут», які брали участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну. Серед них – ув’язнені з російських колоній, «вагнерівці», учасники військових дій в Україні з 2014 року та в Сирії. Під час розслідування журналісти встановили, що «Редут» і підрозділи у його складі – це збройне формування, яке контролюється та фінансується Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ (ГРУ).
Більше від третини ідентифікованих журналістами військових формування фігурували в базах «Миротворця» як учасники військових дій в Україні з 2014 року. Приблизно кожен шостий раніше служив у групі «Вагнер», кожен десятий – воював у Сирії, на боці режиму Башара Асада.
Ще одна тенденція, яку помітили журналісти «Системи», проаналізувавши базу судових приставів РФ – серед ідентифікованих «редутівців» щонайменше три десятки боржників із загальною сумою боргу понад 200 тисяч доларів.
У 2023 році одразу декілька загонів «ПВК «Редут» почали набирати ув’язнених із російських колоній. Вони потрапляють у «Редут» із різних регіонів: Мордовії, Тули, Єкатеринбурга, Владивостока, Бєлгорода, Пермського краю, Республіки Башкортостан, Свердловської та Саратовської областей. Журналісти, спираючись на відкриті дані та розмови із родичами засуджених, змогли дізнатися імена 32 таких ув’язнених.
У розслідуванні журналісти також називають імена бойових командирів. Зокрема, батальйон «Чібіс» у складі «Редуту», що заходив на Київщину – очолював сербський військовий Давор Савічич із позивним «Вовк». У минулому розшукуваний Інтерполом, з 2014 року він воював на Донбасі та в Сирії, зокрема, у складі групи «Вагнер» – командував взводом сербів.
У 2019 році, як писали у російських медіа, Давор Савічич знову приїхав на Донбас – як інструктор у «групі фахівців ГРУ, які допомагали армії так званої «ДНР». У 2022-му Савічич вкотре повернувся в Україну, на Київщину – додатково це підтверджується білінгами, до яких отримали доступ «Схеми» – дані щодо пересування його телефона, що з’єднувався з вежами зв’язку в декількох селах неподалік столиці.
Командиром однієї з рот, як виявили «Схеми» – був Олексій Верещагін. У минулому – президент київського байкерського клубу «Нічні вовки». Після 2014 року – бойовик незаконних збройних формувань, підтримуваних Росією на Донбасі. Саме цей військовий разом із підлеглими у березні 2022-го вигнав із власного будинку мешканців деокупованого села Качали на Київщині і, згідно з їхніми свідченнями журналістам, організував там пункт дислокації.
Ще один «редутівець», який також брав участь у штурмі Київщини – командир однієї з рот Олексій Макаревич. Згідно з даними СБУ, в 2014-15 роках Макаревич воював на Донбасі, у 2018-19 – у складі групи «Вагнер» брав участь – у «придушенні демократичних протестів у Судані». Нині його вже немає серед живих.
Командиром взводу на Київщині, а згодом – роти на Харківщині, – був Олексій Македонський із позивним «Білий». Саме йому підпорядковувалися четверо військових – це Руслан Колєсніков («Булат»), Михайло Іванов («Покров»), Валентин Бич («Рашид») та Максим Вольвак («Ескадра»), які потрапили в український полон і згодом були засуджені за катування місцевих жителів Харківської області. «Схеми» записали з ними інтерв’ю і додатково верифікували імена тих командирів, які віддавали їм накази.
У розслідуванні «Схеми» та «Система» встановили, що «Редут» є збройним формуванням, яке контролюється та фінансується Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ (ГРУ).
Журналісти провели масштабне дослідження діяльності підрозділів системи «ПВК «Редут», який у Росії позиціонують як «добровольче» формування, але по факту є прихованою системою рекрутингу найманців для російської розвідки. «Схеми» та «Система» з’ясували, на яких умовах та за які гроші вони підписують контракти. А за допомогою сотень внутрішніх документів, телефонних трафіків та телефонів самих «редутівців», які змогли отримати від джерел в українських спецслужбі, розвідці та серед військових, журналісти реконструювали шлях цього збройного формування територією України.
Російське Міністерство оборони, представники ГРУ та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не відповіли на запитання журналістів.
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