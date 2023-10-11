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Зеленський подякував Бельгії за дії щодо заморожених активів Росії

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо (праворуч). Брюссель, 11 жовтня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Бельгії Александру де Кроо за «принципову роботу щодо замороження активів держави-агресора».

«Сьогодні ми обговорили, як саме заморожені активи Росії можна використовувати вже зараз, не втрачаючи часу, для компенсації шкоди від агресії Росії. Важливо, що Бельгія стала першою країною, яка започаткувала практику використання заморожених російських активів на підтримку захисту від російського терору. Кошти будуть спрямовані на безпекову допомогу нашій державі та на проєкти швидкої відбудови в регіонах України», – відзначив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо (праворуч). Брюссель, 11 жовтня 2023 року
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо (праворуч). Брюссель, 11 жовтня 2023 року

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо на спільному з главою української держави брифінгу 11 жовтня повідомив, що Бельгія для підтримки України створила спеціальний фонд обсягом 1,7 мільярда євро, який наповнюють із оподаткування заморожених у країні російських активів.

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