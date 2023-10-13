Віцепрезидентка Єврокомісії побачила прогрес України у виконанні критеріїв щодо членства в ЄС

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Йоурова, відповідальна за цінності й прозорість, відзначила прогрес України й Молдови у виконанні критеріїв, що супроводжували надання їм статусів кандидата у члени Євросоюзу. Також вона бачить просування Грузії в її намірах отримати аналогічний статус. Про це Йоурова сказала в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

Водночас високопосадовиця, зони відповідальності якої стосуються більшості критеріїв, висунутих Єврокомісією країнам, не змогла оцінити, чи прогрес достатній, щоб перейти з ними до наступного етапу.

«У моєму портфоліо є правосуддя. У мене є боротьба з організованою злочинністю, відмиванням грошей, шахрайством, корупцією, медіагалузь. Тому я з великим інтересом спостерігаю за тим, якою буде оцінка Єврокомісією прогресу, тому що прогрес є. Чи буде прогрес достатній, щоб перевести країни до наступного етапу, я не можу вам сказати наразі», – зазначила Йоурова.

На уточнювальне запитання Радіо Свобода про те, що саме віцепрезидентка Єврокомісії скаже під час засідання колегії єврокомісарів, де оцінюватимуть прогрес країн, чиновниця зазначила, що озвучить те, що «мені потрібно буде», додавши, що «або воно є, або його немає».

«У ЄС немає іншого вибору, окрім як набратися сміливості та розвиватися – рости географічно, політично, рости через потребу бути сильнішим, стійкішим. Тому нам потрібно, на мій погляд, розвиватися в напрямку України, Молдови та Грузії, так. Але водночас ми повинні наполягати на тому, що ці три країни виконують, знову ж таки, зобов’язання, які є частиною переговорів», – зазначила віцепрезидентка Єврокомісії.

Коментуючи шанси України та Молдови розпочати переговори про вступ цього року, а Грузії – отримати статус кандидата, високопосадовиця побажала країнам успіху, водночас зауваживши, що оцінка прогресу в реформах – «велика робота».

«Я б побажав їм успіху, тому що в обох країнах є великі сподівання. Також у Грузії я нещодавно розмовляла з міністром закордонних справ Грузії, і вони також хотіли б перейти до наступного етапу. Але знову ж таки, оцінити прогрес у реформах – досить велика робота. У цих реформаторських зусиллях є одна складна річ. Ми завжди хочемо, щоб закони діяли, інституції працювали, але ми хочемо стабільності рішень, щоб вони працювали на практиці. (...) Ми не можемо знати, що станеться в майбутньому. Але Комісія зосереджується на тому, що є на папері», – резюмувала Юрова.

Україна отримала статус кандидата в члени Європейського союзу в червні 2017 року. Надалі від країни в такому статусі вимагається виконати сім критеріїв, що стосуються боротьби з корупцією, дотримання свобод тощо. Очікується, що 8 листопада Єврокомісія дасть оцінку виконаному, від цієї оцінки залежатиме перехід до наступного етапу – переговорів про вступ. Україна сподівається, що такі переговори розпочнуться наприкінці 2023 року.