МОК зупинив діяльність Олімпійського комітету Росії

Міжнародний олімпійський комітет зупинив діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР) через включення до нього організацій з окупованих регіонів України.

Російський олімпійський орган більше не має права працювати як національний олімпійський комітет і не може отримувати фінансування від олімпійського руху, заявив 12 жовтня представник МОК Марк Адамс.

Рішення МОК пов’язане з визнанням з боку ОКР так званих олімпійських рад у регіонах України, про анексію яких оголосила Росія – Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях.

Це є порушенням Олімпійської хартії, оскільки порушує територіальну цілісність Олімпійського комітету України, заявили в МОК.

30 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Він же раніше підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.