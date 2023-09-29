Міжнародний паралімпійський комітет не заборонив повністю участь спортсменів з РФ у Паралімпіаді-2024

Російські параатлети зможуть брати участь у Паралімпійських іграх 2024 року в нейтральному статусі – про це заявив Міжнародний паралімпійський комітет 29 вересня.

За таке рішення проголосували учасники засідання Генеральної асамблеї МПК в Бахрейні.

За повідомленням комітету, 74 члени комітету проголосували проти повної заборони за порушення Росією «конституційних обов’язків щодо членства», 65 за, 13 – утрималися.

«Генеральна асамблея МПК проголосувала 90-56 (шестеро утрималися) за те, щоб частково заборонити участь Націнальному паралімпійському комітету Росії за порушення нею своїх конституційних обов’язків щодо членства», – згодом додали в комітеті.

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Це означатиме, що російський національний комітет втрачає всі права членства, проте російські спортсмени зможуть долучитися до Паралімпійських ігор у Парижі 2024 року як «індивідуальні або нейтральні атлети».

На початку березня 2022 року Міжнародний паралімпійський комітет не допустив російських та білоруських спортсменів до Ігор у Пекіні. Тоді пресслужба МПК повідомила, що багато національних комітетів, команд і спортсменів відмовилися змагатися з росіянами та білорусами.

Міжнародний олімпійський комітет ще не ухвалив остаточного рішення щодо допуску росіян і білорусів до змагань Олімпіади 2024 року в Парижі. Запрошень як країни Росія і Білорусь не отримали (це унеможливлює їхню участь у командних видах спорту, таких, як баскетбол чи футбол). Але МОК ще може ухвалити рішення про допуск окремих російських чи білоруських спортсменів, якщо вони виступатимуть без прапора, в нейтральному статусі.