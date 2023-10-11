Російські військові мають проблеми з психікою – британська розвідка

Російські військові переживають кризу психічного здоров’я, в грудні 2022 року російські психологи ідентифікували приблизно 100 тисяч військовослужбовців, які страждають на посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), ідеться в новому повідомленні британської розвідки.

«Зараз ця цифра майже напевно більша, оскільки російські військові не можуть забезпечити достатню ротацію та відновлення з поля бою. На цю проблему звертали увагу багато командирів, у тому числі колишній командувач 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Іван Попов, звільнений із посади в липні 2023 року», – вказують аналітики.

Також британські експерти бачать додаткові ознаки, що лікарі в Росії відправляють на фронт непридатних до служби військових.

«У 2023 році кількість апеляційних позовів проти російських військово-лікарських комісій була вищою, ніж у 2022 році, у багатьох справах позивачам було відмовлено або позови відкликані», – йдеться в повідомленні.

Через проблеми з психічним здоров’ям та недостатню готовність солдатів бойова ефективність російської армії залишається неоптимальною, наголошує британська розвідка.