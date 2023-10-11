Опитування: 64% українців негативно ставляться до ідеї проведення виборів під час війни

64% українців негативно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни, свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

За повідомленням, лише 15% опитаних позитивно ставляться до цієї ідеї, 21% – не визначилися.

«Підтримка ідеї проведення виборів під час війни обґрунтовується респондентами тим, що це необхідно для підтримки демократії в країні (так вважають 6% всіх опитаних), тим, що це необхідно, щоб продемонструвати світові, що Україна є демократичною державою (5%), необхідністю змінити владу (5%) або, принаймні, її оновити (навіть якщо при владі залишаться ті ж самі політичні сили, що й зараз) (5%), тим, що проведення виборів сприятиме розгортанню дискусії в суспільстві про існуючі проблеми в країні і шляхи їх вирішення (5%)», – кажуть соціологи.

За повідомленням, негативне ставлення до проведення виборів під час війни найчастіше обґрунтовується тим, що:

в країні немає грошей на вибори (так вважають 36% всіх опитаних)

українське законодавство не дозволяє проведення виборів у період дії воєнного стану (32%)

проблематично гарантувати безпеку учасникам голосування (31%)

під час воєнного стану неможливо дотримуватися стандартів демократичності виборів через тимчасове обмеження політичних прав і свобод громадян (29%)

неможливо організувати голосування на окупованих територіях (26%)

виникнуть проблеми для голосування тимчасово переміщених осіб, українських біженців за кордоном (24%)

неможливо організувати голосування військовослужбовців, які перебувають безпосередньо у місцях бойових дій (22,5%).

Згідно з дослідженням, 14% опитаних називають як мотив негативного ставлення те, що у випадку, якщо буде дозволене онлайн голосування, російські спецслужби зможуть втрутитися в процес голосування, 13% – що є небезпека посилення внутрішньополітичних конфліктів й ухвалення популістських рішень в умовах війни, 11% – що можливе тимчасове скасування воєнного стану під час війни для проведення виборів негативно позначиться на безпеці та обороноздатності країни, 9% – що члени виборчих комісій, офіційні спостерігачі й кандидати на виборні посади можуть бути мобілізовані.

Опитування проводили з 21 по 27 вересня 2023 року в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!».

Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться.

23 серпня у Києві сенатор США від Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що вибори в Україні наступного року мають відбутися, навіть в умовах війни. На його думку «вільні та чесні вибори, навіть під час нападу» на Україну, можуть продемонструвати, чи країна змінилась в питанні корупції.

У Міністерстві фінансів на запит Радіо Свобода раніше заявили, що через воєнний стан передбачати кошти в бюджеті на вибори-2024 році немає підстав.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що для виборів у 2024 році в умовах, якщо війна продовжуватиметься, потрібні зміни до законодавства і додаткове фінансування.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії). Опитали 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

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