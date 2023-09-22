Зеленський перерахував «основні труднощі» для проведення виборів під час війни

«Найбільшими складнощами» проведення виборів під час війни є безпекові питання щодо присутності спостерігачів, голосування військових, жителів тимчасово окупованих територій та українців за кордоном, а також фінансування кампанії, зазначив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

«Ми (на переговорах у Канаді – ред.) навіть не порушували питання виборів, тому що сьогодні через безпеку воно не актуальне… Закон забороняє під час війни проводити ті чи інші вибори. Я готовий абсолютно. Безпека – складний елемент проведення виборів. Перша складність у тому, щоб вибори провели демократично і прозоро. Для цього потрібні незалежні спостерігачі з різних країн світу», - сказав президент.

За його словами, проблемним є питання, як голосувати людям, які перебувають на окупованих територіях.

Крім того, глава держави нагадав, що «мільйони українців перебувають за кордоном і поки ніхто не може знайти відповідь, як організувати їхнє голосування». Президент також відзначив, що «можуть бути окремі труднощі з волевиявленням військових, яких в Україні налічується мільйон».

«Як в окопах вони будуть голосувати? І як вони голосуватимуть навіть на дільницях біля лінії фронту? Це говорить про те, що все повинно бути в бомбосховищах, тому що ми знаємо Росію, вона розстріляє всіх людей, які прийдуть. І хто зі спостерігачів піде в окопи, готовий приїхати і там працювати?», – акцентував глава держави.

Він підкреслив, що стосовно військових «може бути найбільша несправедливість», оскільки «люди, які захищають права і свободи громадян, не будуть мати права і свободи, щоб проголосувати, це якийсь нонсенс».

Зеленський також звернув увагу на фінансування виборів.

«В Україні – і абсолютно справедливо, коли гроші сьогодні хоче парламент або уряд направити на той чи інший напрямок, окрім зброї, суспільство не готове це підтримувати. І не просто не готове - воно проти максимально, тому що йде війна», – зазначив він.

Президент додав, що «треба про це думати, працювати – якщо все вийде, можна проводити».

Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться.

23 серпня у Києві сенатор США від Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що вибори в Україні наступного року мають відбутися, навіть в умовах війни. На його думку «вільні та чесні вибори, навіть під час нападу» на Україну, можуть продемонструвати, чи країна змінилась в питанні корупції.

У Міністерстві фінансів на запит Радіо Свобода раніше заявили, що через воєнний стан передбачати кошти в бюджеті на вибори-2024 році немає підстав.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що для виборів у 2024 році в умовах, якщо війна продовжуватиметься, потрібні зміни до законодавства і додаткове фінансування.