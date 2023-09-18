100 громадських організацій висловились проти виборів в Україні під час війни

Сто громадських організацій підписали заяву щодо неможливості проведення в Україні виборів у активній фазі війни. Про це повідомляють на своїх сторінках громадянська мережа «Опора» і Центр прав людини ZMINA.

«Вибори і повномасштабна війна – несумісні. Ця ідея вкрай небезпечна та призведе до втрати легітимності як процесу, так і виборних органів, а з високою імовірністю – і до значної дестабілізації держави в цілому. Ключовими є виклики, пов’язані з вільним формуванням політичної волі в умовах активної фази війни, неможливістю забезпечити повноцінну участь військових і виборців за кордоном, відсутністю політичної конкуренції в умовах звуження прав і свобод під час правового режиму воєнного стану», – кажуть підписанти заяви.

Представники громадянського суспільства кажуть: «під час активної фази війни зберегти реальну конкуренцію та отримати результат, який приймуть і ті хто виграв, і хто програв буде вкрай складно».

«Імітація демократичності процесу в активній фазі оборони, без включення величезної кількості громадян, які воюють, шукають тимчасового прихистку в безпечних країнах, живуть щодня під обстрілами біля лінії активної атаки, чи оборони буде не просто випробуванням, а неймовірно ризиковою аферою. Якщо росіяни посприяють, то масована атака всієї території забезпечить явку у 10% і вони ж будуть розганяти хвилю інформаційну, що ми тепер failed state», – пояснюють у громадських організаціях.

100 громадських організацій підписали заяву з «базовими аргументами», чому в активній фазі війни вибори є вкрай небезпечними. Серед аргументів, зокрема:

Вибори самі по собі не дорівнюють демократії, а формальний акт голосування не є безумовним підтвердженням демократичності режиму;

Законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану;

Проведення виборів під час війни здатне підірвати національну єдність;

Правовий режим воєнного стану законодавчо обмежує права і свободи, тоді як вибори потребують їх розширення та захисту;

Перед Україною постануть екстремальні безпекові та операційні виклики, які не можливо подолати жодними змінами до законодавства;

Українці підтримують продовження строку повноважень обраних органів влади до закінчення війни;

Проведення повоєнних виборів в Україні буде дороговартісним через наслідки війни з Росією.

Відтак громадські організації закликали Верховну Раду не призначати виборів під час війни, а терміново розпочати повноцінну експертну роботу над подоланням викликів у проведенні повоєнних виборів. Міжнародних партнерів тим часом закликають «збільшувати системну підтримку у військовій, гуманітарній та економічній сферах, щоб війна закінчилася якнайшвидше перемогою України, а демократичні вибори стали можливими».

Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться.

23 серпня у Києві сенатор США від Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що вибори в Україні наступного року мають відбутися, навіть в умовах війни. На його думку «вільні та чесні вибори, навіть під час нападу» на Україну, можуть продемонструвати, чи країна змінилась в питанні корупції.

У Міністерстві фінансів на запит Радіо Свобода раніше заявили, що через воєнний стан передбачати кошти в бюджеті на вибори-2024 році немає підстав.

Президент Володимир Зеленський заявив, що для виборів у 2024 році в умовах, якщо війна продовжуватиметься, потрібні зміни до законодавства і додаткове фінансування.

Читайте також: В Україні не вдасться провести вибори у воєнний час – експосланець США