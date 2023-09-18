Українська влада і народ мають вирішувати, чи будуть вибори в Україні – сенатор США Келлі

Сенатор США від штату Арізона Марк Келлі, який перебуває в Києві з візитом, заявив, що вирішувати, чи проводити в Україні вибори під час війни, мають українська влада і народ.

«Один із моїх колег закликав до виборів. Гаразд, я думаю, що це має бути рішення українського народу, українського уряду, українського президента. Ну, це моя думка», – сказав він.

За словами Келлі, мета його візиту до України: переконатися, що Київ має достатньо озброєння. Водночас на запитання журналістів, чи не планує американська влада все таки передати Україні далекобійні ракети ATACMS, про які українська влада просить вже кілька місяців, він відповів, що одна з цілей його поїздки – обговорити й це питання.

Сенатор зауважив, що в американській адміністрації зараз активно обговорюють це питання.

«Я збираюся переконатися, що Україна має те, що їй потрібно для успіху. І приїхав, щоб краще зрозуміти, що працює, що ні, що Збройним силам України потрібно на сьогоднішній день і найближчі дні, тижні та місяці», – сказав сенатор Келлі.

Під час візиту до Києва сенатор зустрівся із друзями і побратимами пілота Андрія Пільщикова, який загинув наприкінці серпня в авіакатастрофі під час зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині.

«Минулого року я зустрічався з ним у своєму офісі в Сенаті у Вашингтоні, округ Колумбія. Ми говоримо про те,... що їм потрібно для подальшого розвитку. І я працював з ним та іншими, щоб досягти того моменту, де ми є сьогодні», – розповів Келлі.

Також він додав, що невдовзі розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у штаті Арізона, який він представляє у Сенаті.



Під час візиту Келлі зустрівся із представниками уряду України, зокрема із міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим. Про деталі зустрічі сенатор не розповів.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Келлі прибув до Києва 18 вересня потягом. Це його другий візит до України за цей рік.