У Нідерландах перевіряють повʼязаний із Росією застосунок таксі Yango

Влада Нідерландів перевіряє застосунок для замовлення таксі Yango, що належить компанії «Яндекс», через побоювання, що за його допомогою російські спецслужби збирають дані про користувачів у Європі.

Початок перевірки підтвердив агенції Bloomberg представник нідерландського відомства із захисту даних. Раніше побоювання через можливість передавання ФСБ даних про європейських користувачів висловлювала влада Фінляндії та Норвегії.

З 1 вересня в Росії набрала чинності постанова російського уряду, згідно з якою ФСБ має отримувати доступ до даних про користувачів сервісів таксі.

8 серпня видання «Медуза» опублікувало розслідування, в якому стверджувалося, що «Яндекс» зберігає дані про поїздки користувачів на таксі (в тому числі і за кордоном, де сервіс працює під іншими назвами) на російських серверах, і таким чином дані мають підпадати під ухвалу про можливість доступу до них ФСБ.

Влада Фінляндії через це ухвалила спеціальну постанову, що з 1 вересня ніякі дані користувачів Yango не мають передаватися до Росії. Таке ж рішення ухвалила влада Норвегії. При цьому, за оцінкою влади цих країн, російська постанова не має поширюватися на дані громадян держав ЄС, і якщо застосунок Yango передавав дані до Росії, це може бути порушенням європейського законодавства про захист даних.

У компанії «Яндекс» заперечують, що ФСБ матиме доступ до інформації про поїздки за кордоном. «Дані про поїздки можуть отримати виключно правоохоронні органи тієї країни, де поїздка була здійснена, за процедурами, прописаними в локальних законах», – наводить телеканал «Дождь» заяву пресслужби «Яндекс.Таксі».