У рамках підготовки до виборів Кремль, ймовірно, намагається націоналізувати «Яндекс» – ISW

У рамках підготовки до виборів президента Росії Кремль, ймовірно, намагається націоналізувати російського інтернет-гіганта «Яндекс», щоб посилити контроль над російським інформаційним простором, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Кремль, ймовірно, намагається націоналізувати російського інтернет-гіганта «Яндекс», щоб посилити контроль над російським інформаційним простором у рамках підготовки до виборів президента Росії в 2024 році. Ймовірно, «Яндекс» намагався балансувати між Кремлем та його іноземними керівними органами, але тепер, схоже, програє боротьбу з Кремлем. Схоже, Кремль змушує «Яндекс» продати міжнародні дочірні компанії або дистанціюватися від них, зокрема сервіс екскурсій Yango Israel, щоб відповідати суворим російським законам про розкриття даних, які вимагають від «Яндекса» передавати всі дані користувачів, а не лише дані користувачів у Росії, Федеральній службі безпеки Росії», – йдеться у звіті.

Російський уряд раніше оштрафував «Яндекс» за недотримання цього закону, незважаючи на заяви компанії про те, що вона не може надати запитувані дані.

В ISW зауважують, що деякі російські інсайдерські джерела припустили, що радник з корпоративного розвитку «Яндекса» Олексій Кудрін спробував і не зміг перетворити «Яндекс» на національну приватну компанію, яку, за повідомленнями, контролюватиме особистий банкір Путіна Юрій Ковальчук.



Засновник і колишній генеральний директор «Яндекса» Аркадій Волож 10 серпня публічно засудив вторгнення в Україну, і деякі російські інсайдерські джерела припустили, що заява Воложа була «білим прапором», який показує, що він погодився з тим, що Кремль, швидше за все, продовжить свою офіційну спробу націоналізації, зауважують експерти ISW.

Агентство Reuters повідомило, що його джерела в «Яндексі» побоюються «витоку мізків», якщо Кремль націоналізує «Яндекс», оскільки багато співробітників «Яндекса» покинули Росію після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Пошукова система «Яндекс», яка є найпопулярнішою в Росії, вже багато років відповідає на запити користувачів у прийнятний для російської влади спосіб. Приміром, у квітні 2022 року на запит «Буча» пошуковик видавав результати, повʼязані з нерухомим майном, а не з діями російських військових під час окупації міста.