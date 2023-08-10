Засновник «Яндекса» засудив вторгнення Росії в Україну

Засновник провідної російської IT-компанії «Яндекс» Аркадій Волож уперше публічно засудив вторгнення Росії в Україну. Він заявив, що вважає його варварським, і додав, що бачить «частку своєї відповідальності» за дії Росії.

59-річний Волож у червні 2022 року потрапив до списків санкцій Євросоюзу. В офіційному журналі ЄС він названий бізнесменом, який матеріально та фінансово підтримує уряд Росії та несе відповідальність за дії чи політику, що підриває територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

У публікації ЄС стверджується, що «Яндекс» відповідальний за просування державних ЗМІ у пошуковій видачі та видалення критики Кремля, у тому числі щодо російської агресії.

У поширеному в кількох ЗМІ (зокрема, в «Медузі») листі про позицію щодо війни Волож заявив, що творці «Яндекса» вірили, що будують нову Росію: «відкриту, прогресивну, інтегровану в глобальну економіку».

«Згодом стало зрозуміло, що Росія не поспішає ставати частиною глобального світу. При цьому тиск на компанію зростав», – зазначив бізнесмен. За його словами, зараз йому ясно, що за таких умов «щось можна було б зробити інакше».

«У лютому 2022 року світ змінився, і я зрозумів, що мою історію з «Яндексом» закінчено», – повідомив Волож. За його словами, після цього він зосередився на підтримці російських інженерів, які вирішили залишити країну. «Вони принесуть величезну користь тим країнам, де залишаться», – заявив мільярдер.

Пошукова система «Яндекс», яка є найпопулярнішою в Росії, вже багато років відповідає на запити користувачів у прийнятний для російської влади спосіб. Приміром, у квітні 2022 року на запит «Буча» пошуковик видавав результати, повʼязані з нерухомим майном, а не з діями російських військових під час окупації міста.

Ще в 2020 році Аркадій Волож на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним пропонував «формулювати цільові показники роботи державних органів (Росії – ред.) у привʼязці до створення найкращого середовища для творчих людей».

Раніше цього тижня засоби інформації звернули увагу, що Волож більше не позиціонує себе як російського бізнесмена. «Аркадій Волож – ізраїльський технічний підприємець, що народився в Казахстані, науковець-компʼютерник, інвестор і філантроп... З 2015 року Волож живе в Ізраїлі, займаючись переважно розробкою та вивченням нових технологій», – вказано на сайті бізнесмена.