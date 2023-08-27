Співзасновник «Яндекса» попросив Євросоюз зняти з нього санкції – The Financial Times

Співзасновник пошуковика «Яндекс» Аркадій Волож попросив Євросоюз зняти санкції, застосовані проти нього після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, пише The Financial Times з посиланням на обізнане джерело.

10 серпня Волож виступив із заявою, в якій засудив війну в Україні та повідомив, що з лютого 2022 року не має стосунку до «Яндексу». За даними співрозмовника видання, юристи Воложа подали офіційний запит про зняття санкції за кілька днів після цього. Влада ЄС розгляне звернення у вересні, зазначає FT.

Рішення Воложа публічно засудити війну «ставить складне питання» перед ЄС, чи знімати санкції з найбільших бізнесменів, на підставі того, що вони публічно розірвали зв’язки з Кремлем, зазначають джерела видання західних чиновників.

Поки що домогтися зняття санкцій вдалося лише російському бізнесмену Олегу Тинькову.

Аркадій Волож повністю викреслив Росію із біографії на своєму сайті. Зараз він називає себе «ізраїльським IT-підприємцем, що народився в Казахстані», а «Яндекс» у його резюме названо «одною з найбільших інтернет-компаній в Європі». З 2014 року Волож мешкає в Ізраїлі.

Не виключено, що ці зміни пов’язані з санкціями щодо Воложа: у червні минулого року підприємець потрапив під персональні санкції Євросоюзу як засновник і колишній глава компанії, яка тісно співпрацює з російською владою. ЄС в обґрунтуванні своїх санкцій вказав на роль пошуковика та новинних сервісів «Яндекса» у просуванні кремлівських наративів і приховування в рунеті критики російської влади (зокрема, у контексті вторгнення в Україну). Відразу після введення санкцій «Яндекс» оголосив про звільнення Воложа з усіх посад у компанії. У пресслужбі «Яндекса» заявляли, що Волож оскаржуватиме санкції ЄС, які він назвав «нелогічними».

На початку серпня Волож вперше публічно висловився проти війни. Він став четвертим найбагатшим російським бізнесменом, який засудив повномасштабну агресію в Україні. До нього про своє негативне ставлення до війни в Україні висловилися Михайло Ходорковський, Олег Тиньков та Андрій Бородін.