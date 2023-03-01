Російський олігарх Тиньков просить владу Британії зняти з нього санкції

Російський олігарх Олег Тиньков офіційно звернувся до Міністерства закордонних справ Великобританії з проханням виключити його із списку санкцій, передає агенція Bloomberg.

«Я підтримую рішення уряду Великобританії ввести санкції проти людей, які підтримують Путіна або сприяють війні. Прикро, що вони помилково вважали мене одним із таких людей. Зняття з мене санкцій було б справедливим і стало б сигналом про те , що західні санкції спрямовані не проти всіх росіян, а лише проти тих, хто підтримує Путіна та його вторгнення», – йдеться у заяві Тинькова.

Скасувати санкції щодо Тинькова просив у листі британському МЗС також бізнесмен і критик російського президента Михайло Ходорковський, який живе у Британії. За його словами, зняття обмежень «має бути дуже чітко пов’язане із громадським усуненням від цього режиму та його агресивної війни».

Британська влада не коментує індивідуальні випадки введення санкцій, проте людина має право оскаржити рішення про санкції проти неї.

У травні 2022 року Олег Тиньков повідомив про виведення з РФ своїх брендів Tinkoff та La Datcha, заявивши, що не хоче їх «бруднити кров’ю російських солдатів і жителів України». Також він заявляв, що під тиском влади продав свою частку в «Тінькофф банку».

Торік Тиньков заявив, що відмовився від російського громадянства. «Не можу бачити все це і асоціюватися з путінським фашизмом. Не можу бачити, як мої колишні співвітчизники вбивають і грабують просто так мирних людей», – писав він в одній із соцмереж.