У Румунії знайшли нові свідчення російських атак по Одещині

Офіційний Бухарест закликає припинити «огидні напади по українській цивільній інфраструктурі», оскільки вони «знову мали серйозні наслідки на території Румунії». Про це в мережі Х (колишній твітер) написала 12 жовтня міністерка закордонних справ Румунії Лумініце Одобеску.

«На румунській землі були знайдені нові докази вибуху. Ми закликаємо Росію припинити ці воєнні злочини», – ідеться в тексті.

Міністерство оборони Румунії повідомило, що на румунській території близько 05:00 11 жовтня виявили безпілотник, що прилетів «із зони конфлікту в Україні».

Це сталося це на тлі чергової хвилі атак на українську портову інфраструктуру поблизу українсько-румунського кордону.