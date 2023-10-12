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У Румунії знайшли нові свідчення російських атак по Одещині

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініце Одобеску

Офіційний Бухарест закликає припинити «огидні напади по українській цивільній інфраструктурі», оскільки вони «знову мали серйозні наслідки на території Румунії». Про це в мережі Х (колишній твітер) написала 12 жовтня міністерка закордонних справ Румунії Лумініце Одобеску.

«На румунській землі були знайдені нові докази вибуху. Ми закликаємо Росію припинити ці воєнні злочини», – ідеться в тексті.

Міністерство оборони Румунії повідомило, що на румунській території близько 05:00 11 жовтня виявили безпілотник, що прилетів «із зони конфлікту в Україні».

Це сталося це на тлі чергової хвилі атак на українську портову інфраструктуру поблизу українсько-румунського кордону.

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