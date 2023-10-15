Алієв підняв прапор Азербайджану у головному місті Нагірного Карабаху

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у неділю, 15 жовтня, підняв прапор країни у місті Ханкенді (Степанакерте – колишній столиці сепаратистського регіону Нагірного Карабаху).
Крім того, Алієв підняв азербайджанські прапори у Ходжали, Агдері та інших населених пунктах Карабаху, які повернулися під контроль Баку після проведення у регіоні військової операції.
Таким чином Азербайджан відновив повний суверенітет над Карабахом.
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Баку та Єреван роками перебувають у конфлікті через сепаратистський регіон Нагірний Карабах.
Підтримувані Вірменією сепаратисти захопили регіон Азербайджану, населений переважно етнічними вірменами, під час війни на початку 1990-х років, у якій загинули близько 30 000 людей.
У вересні азербайджанська армія провела операцію з відновлення контролю над регіоном. Влада етнічних вірмен капітулювала і нині бере участь у переговорах про реінтеграцію Карабаху в Азербайджан. Це супроводжується протестами в Єревані і виїздом населення з Нагірного Карабаху.
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