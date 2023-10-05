Європарламент засудив Азербайджан за дії в Нагірному Карабаху і закликав запровадити санкції

Європарламент ухвалив резолюцію, в якій засуджує Азербайджан за дії у сепаратистському регіоні Нагірний Карабах і закликає запровадити санкції проти чиновників. Про це йдеться в повідомленні на сайті ЄП. За документ проголосував 491 депутат, проти – дев’ять, утрималися – 36.

Дії Азербайджану депутати Європарламенту назвали «заздалегідь спланованим і необґрунтованим військовим нападом», який, на їхню думку, «є грубим порушенням міжнародного права і прав людини».

У повідомленні йдеться про те, що ситуацію зі втечею етнічних вірмен із Нагірного Карабаху в Європарламенті вважають такою, що прирівнюється до етнічних чисток.

Європарламент закликає ЄС запровадити санкції проти чиновників Азербайджану, відповідальних за порушення режиму припинення вогню і прав людини у Нагірному Карабаху, а також провести розслідування порушень.

Депутати Європарламенту також закликали ЄС переглянути відносини з Азербайджаном, знизити залежність від імпорту азербайджанського газу і в разі військової агресії чи значних гібридних атак на Вірменію повністю припинити імпорт азербайджанської нафти та газу до ЄС.

Резолюції Європарламенту мають рекомендаційний характер.

Баку та Єреван роками перебувають у конфлікті через сепаратистський регіон Нагірний Карабах.

Підтримувані Вірменією сепаратисти захопили регіон Азербайджану, населений переважно етнічними вірменами, під час війни на початку 1990-х років, у якій загинули близько 30 000 людей.

У вересні азербайджанська армія провела операцію з відновлення контролю над регіоном. Влада етнічних вірмен капітулювала і нині бере участь у переговорах про реінтеграцію Карабаху в Азербайджан. Це супроводжується протестами в Єревані і виїздом населення з Нагірного Карабаху.