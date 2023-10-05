Азербайджан підтвердив арешти колишніх лідерів сепаратистського Нагірного Карабаху

Служба державної безпеки Азербайджану 5 жовтня підтвердила арешти колишніх лідерів сепаратистського регіону Нагірний Карабах Араїка Арутюняна, Аркадія Гукасяна і Бако Саакяна, а також колишнього фактичного спікера парламенту Давида Ішханяна.

Їх відправили під варту щонайменше на чотири місяці за кількома звинуваченнями, зокрема, у тероризмі, фінансуванні тероризму, незаконному зберіганні й використанні вибухівки та створенні незаконного збройного формування.

3 жовтня про затримання повідомляли азербайджанські ЗМІ.

Вірменія протестувала проти затримання колишніх лідерів Нагірного Карабаху і закликала Баку звільнити їх.

19 вересня Азербайджан розпочав військову операцію з відновлення суверенітету на території сепаратистського регіону Нагірний Карабах, де проживали десятки тисяч етнічних вірмен. 20 вересня керівництво невизнаного регіону капітулювало на умовах Баку. Майже все вірменське населення регіону виїхало.

27 вересня при спробі залишити Нагірний Карабах був затриманий ексголова уряду невизнаної республіки, мільярдер Рубен Варданян. Йому висунули звинувачення за кількома кримінальними статтями, у тому числі про фінансування тероризму, участь у створенні та діяльності незаконних збройних формувань.

29 вересня азербайджанська влада затримала колишнього командувача армії Нагірного Карабаху Левона Мнацаканяна, а також ексміністра закордонних справ невизнаної республіки Давида Бабаяна.