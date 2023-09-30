Азербайджан арештував «ексміністра закордонних справ» Карабаху

Колишній «міністр закордонних справ» невизнаної «Нагірно-Карабаської республіки» Давид Бабаян був затриманий азербайджанською владою 29 вересня, повідомляє Генпрокуратура Азербайджану.

У відомстві пояснили, що Бабаяну ще в 2020 році були висунуті звинувачення за кількома кримінальними статтями, в тому числі про розвʼязання та ведення агресивної війни, вербування найманців, їхнє навчання та фінансування, порушення норм міжнародного гуманітарного права під час збройного конфлікту.

Того ж року, уточнює пресслужба, Бабаян був оголошений у міжнародний розшук. Невдовзі після затримання його заарештували.

Про намір здатися азербайджанській владі Бабаян заявив 28 вересня. У своєму фейсбуці він пояснив, що його «неявка чи втеча можуть завдати серйозної шкоди багатостраждальному народу» Нагірного Карабаху.

27 вересня під час спроби залишити Нагірний Карабах був затриманий колишній глава уряду, бізнесмен Рубен Варданян. Наступного дня його заарештували, звинувативши за статтями про фінансування тероризму, участь у створенні та діяльності незаконних збройних формувань.

29 вересня азербайджанська влада затримала колишнього командувача армії Карабаху Левона Мнацаканяна. Його звинувачують за статтею про тортури.