ООН відправить гуманітарну місію до Нагірного Карабаху

Організація Об’єднаних Націй відправить місію до Нагірного Карабаху цими вихідними, головним чином для оцінки гуманітарних потреб, оголосив речник ООН Стефан Дюжаррік.



Він зауважив, що організація не мала доступу до регіону «приблизно 30 років».



«Уряд Азербайджану і ООН домовилися про місію в регіон. Місія відбудеться на вихідних», – сказав Дюжаррік, якого цитує AFP.

Читайте також: Майже 85 000 людей прибули до Вірменії з Нагірного Карабаху – уряд

28 вересня президент сепаратистського регіону Нагірний Карабах Самвел Шахраманян підписав указ, який передбачає, що сепаратистська «Нагірно-Карабаська республіка» припинить існування з 1 січня.

У вересні азербайджанська армія провела операцію з відновлення контролю над регіоном.

Азербайджан відкрив єдину дорогу, що веде з регіону до Вірменії, 24 вересня, через чотири дні після угоди про припинення вогню, яка завершила блискавичну військову операцію Баку.