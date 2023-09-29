Майже 85 000 людей прибули до Вірменії з Нагірного Карабаху – уряд

Уряд в Єревані повідомляє, що майже 85 тисяч людей прибули до Вірменії з Нагірного Карабаху в той час, як виїзд етнічних вірмен продовжується після блискавичної військової операції Азербайджану цього місяця, яка дала Баку повний контроль над сепаратистським регіоном.

Назелі Багдасарян, речниця прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, заявила, що станом на 6 ранку за місцевим часом (05:00 за київським часом) 29 вересня до Вірменії з Нагірного Карабаху в’їхали загалом 84 770 осіб, що становить понад дві третини від 120 тисяч жителів Нагірного Карабаху.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян напередолні вкотре звинуватив Азербайджан в «етнічних чистках», заявивши, що з такими темпами виїзду людей найближчими днями в Нагірному Карабасі не залишиться жодного етнічного вірменина.

28 вересня президент сепаратистського регіону Нагірний Карабах Самвел Шахраманян підписав указ, який передбачає, що сепаратистська «Нагірно-Карабаська республіка» припинить існування з 1 січня.

У вересні азербайджанська армія провела операцію з відновлення контролю над регіоном. Влада етнічних вірмен капітулювала і нині бере участь у переговорах про реінтеграцію Карабаху в Азербайджан. Це супроводжується протестами в Єревані і виїздом населення з Нагірного Карабаху.

Азербайджан відкрив єдину дорогу, що веде з регіону до Вірменії, 24 вересня, через чотири дні після угоди про припинення вогню, яка завершила блискавичну військову операцію Баку.

Азербайджан також пообіцяв забезпечити рівне ставлення до переважно етнічних вірмен, які населяють Карабах, але уряд Вірменії попередив про можливу «етнічну чистку».

Міжнародна спільнота визнає Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану, проте з початку 1990-х Баку не контролював більшу частину регіону.

Баку та Єреван роками перебувають у конфлікті через сепаратистський регіон Нагірний Карабах. Підтримувані Вірменією сепаратисти захопили регіон Азербайджану, населений переважно етнічними вірменами, під час війни на початку 1990-х років, у якій загинули близько 30 000 людей.