Азербайджан затримує військових високопосадовців у Карабаху

Азербайджан розпочав затримання військових високопосадовців у Нагірному Карабаху, повідомляє 29 вересня вірменська редакція Радіо Свобода – Радіо Азатутюн.

На Лачинському контрольно-пропускному пункті азербайджанські прикордонники затримали Левона Мнацаканяна, який у період з 2015 до 2018 року був «міністром оборони Нагірного Карабаху», командував «Армією оборони» сепаратистського регіону. Мнацаканяна відвезли до Баку.

Згодом стало відомо, що влада Азербайджану на чотири місяці затримала колишнього заступника командувача «Армією оборони» Давида Манукяна, звинувативши його у здійсненні терористичного акту в Карабаху.

Ще до затримання високопоставлених військових у владних колах Нагірного Карабаху Радіо Азатутюн повідомили, що наразі президент сепаратистського регіону Самвел Шахраманян веде переговори з азербайджанською стороною щодо безпечного виїзду військово-політичного керівництва з Карабаху.

Карабаський чиновник, який побажав залишитися неназваним, повідомив Радіо Азатутюн, що затримання загрожує також трьом колишнім президентам Нагірного Карабаху – Бако Саакяну, Аркадію Гукасяну та Араїку Арутюняну, а також колишньому міністру закордонних справ та раднику президента Давиду Бабаяну.

Колишній державний міністр Нагірного Карабаху Артак Бегларян припускає, що Бабаян уже затриманий.

Після військової операції 19 вересня Баку заявляв, що розгляне можливість застосування амністії до військових, якщо вони складуть зброю.

До столиці регіону Степанакерта (азербаджанська назва – Ханкенді) вже увійшла поліція Азербайджану. Азербайджанські засоби інформації 29 вересня впродовж дня публікували кадри безперешкодного доступу силовиків до різних установ Карабаху, конфіскації зброї та боєприпасів.