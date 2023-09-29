Майже 100 тисяч людей із Карабаху прибули до Вірменії – влада

Станом на 20:00 29 вересня до Вірменії доїхали 98 625 людей із Нагірного Карабаху, повідомила речниця премʼєр-міністра Вірменії Назелі Багдасарян.

«Міст Хакарі вже перетнули 20 892 транспортні засоби», – заявила речниця.

Якщо правильними є наведені раніше владою Вірменії дані про те, що в Карабаху станом на початок вересня жили приблизно 120 тисяч людей, то нині там залишилося трохи більш як 20 тисяч.

28 вересня президент сепаратистського регіону Нагірний Карабах Самвел Шахраманян підписав указ, який передбачає, що сепаратистська «Нагірно-Карабаська республіка» припинить існування з 1 січня.

У вересні азербайджанська армія провела операцію з відновлення контролю над регіоном.

Азербайджан відкрив єдину дорогу, що веде з регіону до Вірменії, 24 вересня, через чотири дні після угоди про припинення вогню, яка завершила блискавичну військову операцію Баку.