Алієв: Азербайджан визнає територіальну цілісність Вірменії

Президент Азербайджану Ільгам Алієв заявляє, що Азербайджан визнає територіальну цілісність Вірменії.

Зазначивши, що «антитерористичні заходи» проти Нагірного Карабаху 19 вересня тривали менше ніж добу, він заявив, що Азербайджан не мав наміру їх продовжувати.

«Якби ми хотіли продовжувати, неважко здогадатися, де ми могли зупинитися, якби взагалі вирішили зупинитися. Але ми цього не зробили. Ми не маємо такого наміру. Ми визнаємо територіальну цілісність Вірменії, заявляємо про це та робимо це з повною відповідальністю», – сказав він.

Про визнання територіальної цілісності Вірменії президент Азербайджану заявляв також після припинення бойових дій у Нагірному Карабаху, 21 вересня.

Офіційний Єреван вважав дуже тривожним те, що Баку публічно не визнавав територіальну цілісність Вірменії.

«Ми досі не чули публічних заяв від керівництва Азербайджану щодо визнання територіальної цілісності Республіки Вірменія, хоча такі слова на закритих зустрічах чуємо. І це нас дуже турбує і може свідчити про те, що Азербайджан має територіальні претензії до Вірменії», – приблизно місяць тому заявив голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян.