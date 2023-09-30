Вірменія прийняла понад 100 тисяч переселенців із Карабаху – влада

Станом на 14:00 30 вересня до Вірменії прибули понад 100 тисяч людей із Нагірного Карабаху, повідомила речниця премʼєр-міністра Вірменії Назелі Варданян.

За її словами, влада провела облік 82 827 зі 100 437 переселенців. До Вірменії вʼїхала понад 21 тисяча автомобілів із Карабаху.

28 вересня президент сепаратистського регіону Нагірний Карабах Самвел Шахраманян підписав указ, який передбачає, що сепаратистська «Нагірно-Карабаська республіка» припинить існування з 1 січня.

У вересні азербайджанська армія провела операцію з відновлення контролю над регіоном.

Азербайджан відкрив єдину дорогу, що веде з регіону до Вірменії, 24 вересня, через чотири дні після угоди про припинення вогню, яка завершила блискавичну військову операцію Баку.