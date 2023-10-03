В Азербайджані повідомляють про затримання екслідерів невизнаного Нагірного Карабаху

Співробітники Служби держбезпеки Азербайджану затримали колишніх керівників сепаратистського регіону Нагірний Карабах – так званих президентів Аркадія Гукасяна, Бако Саакяна та Араіка Арутюняна, а також т.з. голову карабахського парламенту Давида Ішханяна. Як повідомило азербайджанське агентство АПА, проти політиків порушили кримінальні справи, але за якими статтями триває розслідування, не уточнюється.

Вірменська служба Радіо Свобода зазначає, що затримання підтверджують офіційні джерела у Баку.

За їхніми даними, Гукасян, Саакян та Ішханян уже перевезені до столиці Азербайджану.

19 вересня Азербайджан розпочав військову операцію з відновлення суверенітету на території сепаратистського регіону Нагірний Карабах, де проживають десятки тисяч етнічних вірмен. 20 вересня керівництво невизнаного регіону капітулювало на умовах Баку. Майже все вірменське населення регіону виїхало.

27 вересня при спробі покинути Нагірний Карабах був затриманий «ексголова» уряду невизнаної республіки, мільярдер Рубен Варданян. Йому висунули звинувачення за кількома кримінальними статтями, у тому числі про фінансування тероризму, участь у створенні та діяльності незаконних збройних формувань.

29 вересня азербайджанська влада затримала колишнього командувача армії Нагірного Карабаху Левона Мнацаканяна, а також «ексміністра» закордонних справ невизнаної республіки Давида Бабаяна.