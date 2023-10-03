ООН: зі 120 тисяч етнічних вірмен у Нагірному Карабаху залишилося до тисячі

У Нагірному Карабаху залишилося від 50 до тисячі вірмен із приблизно 120 тисяч, що жили там на початку року, йдеться у звіті ООН за підсумками першої за 30 років поїздки до сепаратистського регіону Азербайджану.

Місія ООН відвідала Степанакерт (азербайджанська назва – Ханкенді). У звіті йдеться, що місто спорожніло, незважаючи на те, що в ньому немає ознак пошкодження цивільної інфраструктури.

«Місія була вражена тим, як раптово місцеве населення залишило свої будинки, і стражданнями, які це, мабуть, викликало», – йдеться у звіті. Зазначається, що члени делегації не отримали жодної інформації про випадки насильства щодо цивільного населення після припинення вогню.

Влітку президент Азербайджану Ільгам Алієв заявляв, що Баку готується переселити до регіону 150 тисяч азербайджанців. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав втечу етнічних вірмен із Карабаху «етнічною чисткою».

У Баку заявляють, що вірмени їдуть добровільно. Напередодні був оприлюднений план влади Азербайджану щодо реінтеграції вірменського населення, в якому вірменам обіцяють рівні права з азербайджанцями і збереження мови й культури.

У вересні азербайджанська армія провела операцію з відновлення контролю над регіоном. Влада етнічних вірмен капітулювала і нині бере участь у переговорах про реінтеграцію Карабаху в Азербайджан. Це супроводжується протестами в Єревані і виїздом населення з Нагірного Карабаху.

Міжнародна спільнота визнає Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану, проте з початку 1990-х Баку не контролював більшу частину регіону.

Баку та Єреван роками перебувають у конфлікті через сепаратистський регіон Нагірний Карабах. Підтримувані Вірменією сепаратисти захопили регіон Азербайджану, населений переважно етнічними вірменами, під час війни на початку 1990-х років, у якій загинули близько 30 000 людей.