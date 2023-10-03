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Новини | Міжнародні

ООН: зі 120 тисяч етнічних вірмен у Нагірному Карабаху залишилося до тисячі

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав втечу етнічних вірмен із Карабаху «етнічною чисткою»

У Нагірному Карабаху залишилося від 50 до тисячі вірмен із приблизно 120 тисяч, що жили там на початку року, йдеться у звіті ООН за підсумками першої за 30 років поїздки до сепаратистського регіону Азербайджану.

Місія ООН відвідала Степанакерт (азербайджанська назва – Ханкенді). У звіті йдеться, що місто спорожніло, незважаючи на те, що в ньому немає ознак пошкодження цивільної інфраструктури.

«Місія була вражена тим, як раптово місцеве населення залишило свої будинки, і стражданнями, які це, мабуть, викликало», – йдеться у звіті. Зазначається, що члени делегації не отримали жодної інформації про випадки насильства щодо цивільного населення після припинення вогню.

Нагірний Карабах. Сім днів у фото: обстріли, біженці, протести
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Нагірний Карабах. Сім днів у фото: обстріли, біженці, протести

Етнічні вірмени тікають із Нагірного Карабаху, а в столиці Вірменії не вщухають протести

Влітку президент Азербайджану Ільгам Алієв заявляв, що Баку готується переселити до регіону 150 тисяч азербайджанців. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав втечу етнічних вірмен із Карабаху «етнічною чисткою».

У Баку заявляють, що вірмени їдуть добровільно. Напередодні був оприлюднений план влади Азербайджану щодо реінтеграції вірменського населення, в якому вірменам обіцяють рівні права з азербайджанцями і збереження мови й культури.

У вересні азербайджанська армія провела операцію з відновлення контролю над регіоном. Влада етнічних вірмен капітулювала і нині бере участь у переговорах про реінтеграцію Карабаху в Азербайджан. Це супроводжується протестами в Єревані і виїздом населення з Нагірного Карабаху.

Міжнародна спільнота визнає Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану, проте з початку 1990-х Баку не контролював більшу частину регіону.

Баку та Єреван роками перебувають у конфлікті через сепаратистський регіон Нагірний Карабах. Підтримувані Вірменією сепаратисти захопили регіон Азербайджану, населений переважно етнічними вірменами, під час війни на початку 1990-х років, у якій загинули близько 30 000 людей.

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