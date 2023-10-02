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ЮНІСЕФ: близько 30 тисяч вимушених переселенців із Нагірного Карабаху – діти

В організації підтверджують, що загальне число переселенців перевищило 100 тисяч осіб

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) повідомив, що майже третина від числа вимушених переселенців із сепаратистського регіону Нагірний Карабах у результаті нещодавніх військових дій є неповнолітніми.

«ЮНІСЕФ працює на місці із урядом Вірменії. У центрі нашої уваги – безпека та добробут цих дітей та сімей», – йдеться у повідомленні вірменського офісу ЮНІСЕФ у твітері.

В організації підтверджують, що загальне число переселенців перевищило 100 тисяч осіб.

Перша група вірмен з Нагірного Карабаху приїхала до Вірменії 24 вересня і активно прибувала до учорашнього вечора.

19 вересня Азербайджан розпочав військову операцію на території Нагірного Карабаху. Вже наступного дня Міноборони Азербайджану заявило про домовленість щодо припинення вогню, а президент Ільгам Алієв заявив, що його країна досягла всіх цілей за добу «антитерористичних заходів» і «відновила свій суверенітет». Вірменська влада Карабаху, яка існувала понад 30 років, фактично капітулювала перед Баку.

28 вересня президент сепаратистського регіону Нагірний Карабах Самвел Шахраманян підписав указ, який передбачає, що сепаратистська «Нагірно-Карабаська республіка» припинить існування з 1 січня.

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