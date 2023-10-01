До Вірменії прибула чергова група переселенців з Нагірного Карабаху

У неділю до вірменського міста Ґоріс прибула чергова група з переселенцями із сепаратистського регіону Нагірний Карабах, повідомила Вірменська служба Радіо Свобода (Радіо Азатутюн).

Повідомляється, що в автобусі, який у неділю був останнім, було 15 пасажирів. Самотнім і маломобільним людям, які ще залишилися в регіоні і хотіли б виїхати, радять звертатися до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

У канцелярії прем’єра Вірменії повідомили, що станом на вечір 1 жовтня в країні перебувають 100 514 вимушених переселенців із Нагірного Карабаху.

28 вересня президент сепаратистського регіону Нагірний Карабах Самвел Шахраманян підписав указ, який передбачає, що сепаратистська «Нагірно-Карабаська республіка» припинить існування з 1 січня.

У вересні азербайджанська армія провела операцію з відновлення контролю над регіоном.

Азербайджан відкрив єдину дорогу, що веде з регіону до Вірменії, 24 вересня, через чотири дні після угоди про припинення вогню, яка завершила блискавичну військову операцію Баку.